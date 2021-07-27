В Алтайском крае увеличат производство медицинского кислорода

26 июля об этом шла речь на аппаратном совещании правительства Алтайского края, сообщает пресс-служба губернатора края и правительства региона.

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По сообщению официальных источников, губернатор Виктор Томенко поручил создать в регионе дополнительные мощности по производству медицинского кислорода.

По данным регионального Минздрава, до начала пандемии учреждения здравоохранения Алтайского края потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки. В настоящее время в связи с необходимостью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией потребление медицинского кислорода в крае составляет порядка 50 тонн в сутки. В крае налажено производство 5–7 тонн кислорода. Недостающие объёмы приходится закупать в других регионах страны и даже в Казахстане.

Потому губернатор поручил Министерству промышленности и энергетики края изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки. При этом необходимо проработать вопрос об оказании господдержки на создание нового производства, отметил Виктор Томенко.