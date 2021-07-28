На Павловском тракте завершили работы по обустройству выравнивающего слоя основной проезжей части

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева протяженностью более двух км продолжаются ремонтные работы. В настоящее время рабочие приступили к устройству пешеходных и велосипедных дорожек.

Общая площадь работ по основной проезжей части составляет 72,7 тыс. кв. м.

Фото: Михаил Полубедов

Июльский зной, от которого несколько дней изнывали барнаульцы, дорожникам на руку – они могли заниматься любым видом работ. Если фреза дождя не боится, то асфальтоукладчик метеозависим – свежий слой нового покрытия кладут только в сухую погоду.

– Работаем в рамках светового дня, на ночные смены переходить не планируем, это позволяют сроки контракта – мы должны сдать объект до 1 октября, – поясняет генеральный директор ООО ПСК «Индустрия» Валерий Багдасарян. – Сегодня на объекте работают десять машин грузоподъемностью от 10 до 30 тонн, тралы, которые перебрасывают технику, дорожная фреза снимает покрытие с Малого Павловского тракта, асфальтоукладчик и пять катков: три заняты на укладке нового слоя дорожного покрытия, два уплотняют грунт и отсыпанный щебень. Рабочие устанавливают бортовой камень.

Пока все идет по плану. Однако небольшие задержки связаны с объектами, попадающими в зону производства работ, которые находятся в частной собственности. Это рекламные конструкции, газоны, малые архитектурные формы, они создают определенные помехи в работе. В настоящее время с их владельцами решается вопрос демонтажа или переноса щитов и пр.

Павловский тракт – одна из основных транспортных магистралей в городе, которая отличается высокой интенсивностью движения и испытывает повышенную нагрузку, что повлекло ускоренный износ дорожного полотна и возникновение дефектов покрытия.

– В частности, перед нами встала задача по увеличению полосы движения до нормативной ширины, – поясняет начальник отдела дорожного хозяйства профильного комитета администрации Барнаула Дмитрий Симоненко, – от ул. Сельскохозяйственной до ул. Малахова уже выполнены земельные работы, в районе ул. Георгиева к ним только приступили. В результате проезжая часть увеличится примерно на 2,5-3 метра. Кажется, расстояние незначительное, но оно даст свой положительный эффект.

Дорожники укладывают щебеночное основание под будущие тротуары и велодорожки.

Фото: Михаил Полубедов

Фактически появятся дополнительные полосы движения в районе пересечения с ул. Бабуркина и с ул. Георгиева в направлении из города. Сейчас здесь так называемые бутылочные горлышки, где собираются пробки.

Сегодня этот объект наравне с участком Змеиногорского тракта в границах между ул. Аванесова и ул. Горнолыжной является самым масштабным. У него свои особенности: высокая интенсивность движения, магистраль остается открытой для автомобилей, большой объем работ на основной проезжей части и прилегающей территории – парковках, пешеходных дорожках, а также ремонт деформационных швов на путепроводах.

185,8 млн руб. потратят на ремонт Павловского тракта. Это консолидированные средства городского и краевого бюджетов.

Еще один нюанс – создание велодорожек. Их обустроят на протяжении всего ремонтируемого объекта. Кстати, также они появятся и на Змеиногорском тракте.

– Это требование сегодняшней жизни, – говорит Дмитрий Симоненко. – Все больше и больше горожан использует велосипеды. Кто-то отказывается от общественного транспорта, кто-то таким образом проводит досуг или заменяет занятия спортом. Кроме того, вопрос о создании велодорожек уже неоднократно поднимала общественность. Работы по их обустройству в городе начались несколько лет назад. Они есть на аллее по ул. Георгия Исакова, в парке «Изумрудный» и предусмотрены на объектах, которые благоустраиваются в настоящее время в городе.

В основном велодорожки будут сопряжены с тротуарами и обозначены соответствующей дорожной разметкой. Их ширина составит от двух до пяти метров.

Напомним: сегодня продолжаются работы и на других магистралях краевой столицы. В частности, ремонтируют ул. Шумакова, дорогу от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост, улицы в микрорайоне Спутник.