Очередной фейк: банкоматы «Сбера» не выдают наличности невакцинированным гражданам

В мессенджере WhatsApp появилась новая фейковая рассылка об отказе выдачи наличных средств в банкоматах «Сбера» гражданам, не прошедшим вакцинацию.

Сообщение распространяется от человека, который якобы пришёл снять деньги, а банкомат потребовал от него QR-код.

«Вечерний Барнаул» обратился за разъяснениями в ПАО Сбербанк.

«Информация не соответствует действительности. Данная фейк-рассылка потенциально может носить мошеннический характер», — прокомментировала пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк.