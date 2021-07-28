Очередной фейк: банкоматы «Сбера» не выдают наличности невакцинированным гражданам

В мессенджере WhatsApp появилась новая фейковая рассылка об отказе выдачи наличных средств в банкоматах «Сбера» гражданам, не прошедшим вакцинацию.
Сообщение распространяется от человека, который якобы пришёл снять деньги, а банкомат потребовал от него QR-код.
«Вечерний Барнаул» обратился за разъяснениями в ПАО Сбербанк.«Информация не соответствует действительности. Данная фейк-рассылка потенциально может носить мошеннический характер», — прокомментировала пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк.