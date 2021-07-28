В алтайских вузах открывают дополнительные языковые направления

В 2021/2022 учебном году кафедра востоковедения Института истории и международных отношений АлтГУ приступит к реализации образовательной программы «Зарубежное регионоведение», в рамках которой будут преподавать сразу два восточных языка.

На фестивалях науки и акциях «Ночь музеев» площадки с изучением китайской каллиграфии всегда пользуются популярностью.

Фото: Андрей Чурилов

Мостик в Японию

Кафедра востоковедения готовит специалистов по направлению «Зарубежное регионоведение» с 2001 года. На программу с профилем «Китай и китайский язык» ежегодно поступают около 45 абитуриентов. Все это время программа была двуязычной, где основным языком выступал китайский, а дополнительным – английский. Теперь в нее собираются включить японский, чтобы в дальнейшем можно было ввести полноценный новый профиль для обучения студентов.

– В существующую бакалаврскую программу, рассчитанную на четыре года, на третьем-четвертом курсах введен второй восточный язык, – поясняет заведующая кафедрой востоковедения, доктор исторических наук, профессор Юлия Лысенко. – В нашем регионе преподавателей японского языка пока немного. Когда мы подготовим своих выпускников, то сможем сделать отдельный профиль «Япония и японский язык», но это будет не раньше чем через два года. Сейчас трехъязычная программа – это своеобразный мостик в отдельное направление подготовки.

Студенты, к данному моменту закончившие второй курс, как раз входят в эту программу. А те, кто перешел на последний курс, будут оканчивать университет по старой программе, без японского языка.

Такая обкатка программы нужна не только для апробации задумки как таковой – чтобы университет мог пригласить носителя языка из любой восточной страны, нужно, чтобы в вузе преподавали этот язык хотя бы два года. Только при таких условиях будет возможность с первого курса делать отдельный набор по новому профилю.

С перспективой

У Алтайского государственного университета имеются прочные контакты с научно-образовательными центрами Японии. Уже сегодня управление по международной деятельности АлтГУ достигло договоренности о возможности проведения языковых стажировок для студентов, ведутся переговоры о приглашении носителя языка для преподавания.

– У нас давно есть идея расширения спектра восточных языков, само название кафедры обязывает, – говорит Юлия Александровна. – Плюс Алтайский край территориально и экономически тяготеет к азиатским регионам. К нам часто обращаются за переводчиками, есть запрос на японский и корейский, так что, думаю, в ближайшем будущем сотрудничество с восточными странами будет только расширяться. В перспективе изучать корейский язык, года через два, мы сможем начать с дополнительной учебной программы, а потом уже делать отдельный профиль «Корея и корейский язык».

Юлия Лысенко: «Молодежь сейчас очень мобильна, восприимчива к новому. Первокурсники приходят уже с хорошим уровнем английского языка и в университете его просто поддерживают, получая знания по другим языкам».

Учителя на экспорт

На филологическом факультете АлтГПУ обучают бакалавров по направлению «Межкультурная коммуникация в российско-китайском образовательном пространстве», правда в этом году название этой программы изменилось на «Лингвистика: китайский язык и русский язык как иностранный». Суть от этого не поменялась, но теперь и абитуриентам, и работодателям будет проще понять, что же умеет специалист. Программа существует три года, в грядущем учебном году будет первый выпуск.

– Очень много часов отводится на языковую составляющую, собственно китайский язык, – рассказывает декан филологического факультета, кандидат филологических наук, доцент Полина Маркина. – У нашего университета есть договоры с разными китайскими вузами, хотя из-за пандемии мы сейчас сотрудничаем в дистанционном формате: проводим телемосты, вебинары и так далее. Кроме того, в Барнауле есть носители китайского языка, которые занимаются с ребятами.

Помимо китайского, студенты учат профессиональный английский, чтобы понимать юридические термины и разбираться в документах.

– Я сама работала в Китае три года и знаю, что договоры и контракты с русскими заключаются на английском языке, – поясняет Полина Владимировна. – То есть программа ориентирована на то, что наши выпускники трудоустроятся в Китае. Они смогут, например, преподавать в университете русский язык. Поэтому у них есть блок «Русский язык как иностранный».

Кстати, в АлтГПУ с 2013 года существует одноименное направление магистратуры, на которое поступают даже ребята из Москвы и Санкт-Петербурга, потому что там педагоги русского для иностранцев очень востребованы, но обучение платное. Выпускники алтайского вуза могут пойти в педагогику, а могут стать переводчиками.

В педуниверситете китайские группы поменьше, чем в классическом вузе, да и расширять профили здесь не планируют.

– Мы рассуждаем с позиций трудоустройства выпускника, – говорит декан филфака. – Конечно, всегда приходят ребята, которые увлекаются и корейским, и японским, но подумайте, сколько человек из нашего города может трудоустроиться в Корее? Я пока не знаю никого. А в Китае не перечислить, сколько наших выпускников работало или работает! Мы считаем, что сейчас такая экономическая ситуация в мире, что надо наравне с английским изучать китайский.