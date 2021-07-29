Барнаульские предприятия признаны победителями краевого соревнования

Как сообщило Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, в соответствии с распоряжением губернатора Алтайского края Виктора Томенко победителями соревнования среди промышленных предприятий по видам экономической деятельности признаны:
добыча металлических руд (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» (пос. Потеряевка Рубцовского района);
производство кокса и нефтепродуктов; производство химических веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — АО «Источник плюс» (г. Бийск);
производство металлургическое; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — АО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (г. Барнаул);
производство металлургическое; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» (г. Новоалтайск);
производство мебели (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — ООО «Радо Мебель» (г. Бийск);
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «Барнаульская ТЭЦ-3»;
оборонно-промышленный комплекс (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»;
оборонно-промышленный комплекс (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «Барнаульский патронный завод».
СПРАВКА Конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» проводится с 2002 года. В 2021 году на соискание звания лауреата конкурса по результатам работы предприятий в 2020 году комиссией было принято к рассмотрению 17 заявок.
СПРАВКА
Конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» проводится с 2002 года. В 2021 году на соискание звания лауреата конкурса по результатам работы предприятий в 2020 году комиссией было принято к рассмотрению 17 заявок.