Барнаульские предприятия признаны победителями краевого соревнования

Как сообщило Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, в соответствии с распоряжением губернатора Алтайского края Виктора Томенко победителями соревнования среди промышленных предприятий по видам экономической деятельности признаны:

добыча металлических руд (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» (пос. Потеряевка Рубцовского района);

производство кокса и нефтепродуктов; производство химических веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — АО «Источник плюс» (г. Бийск);

производство металлургическое; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — АО «Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (г. Барнаул);

производство металлургическое; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» (г. Новоалтайск);

производство мебели (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — ООО «Радо Мебель» (г. Бийск);

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «Барнаульская ТЭЦ-3»;

оборонно-промышленный комплекс (в подгруппе предприятий с численностью работающих менее 250 человек) — АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»;

оборонно-промышленный комплекс (в подгруппе предприятий с численностью работающих более 250 человек) — АО «Барнаульский патронный завод».