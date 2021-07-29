Первый крупный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Барнауле

Теперь вакцинироваться можно в торговом центре «Геомаркет» на проспекте Ленина, 154а.

Фото: barnaul22official

Прививочный комплекс развернули за 72 часа. В нём одновременно работают до пятит медиков, в распоряжении которых вакцина «Спутник V». Специалисты готовы принимать от 500 до 700 человек в день.



«Пока пациентов немного. Основную волну желающих здесь ожидают через несколько дней. Пункт вакцинации занимает несколько помещений. Есть прививочный кабинет, в котором могут принять сразу двух человек. В целом возможный поток пациентов в «Геомаркете» в два-три раза больше, чем в других местах», сообщают «Вести Алтай».



Режим работы пункта — ежедневно с 10:00 до 19:00. В нём ставят как первую, так и вторую вакцинальные дозы. Записываться на приём заранее не нужно. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.