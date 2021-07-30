После взрыва газа в жилом доме в Барнауле завели уголовное дело

Одновременно с ликвидацией разрушений, возникших в результате ЧП, ведётся расследование.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Барнауле, в результате которого пострадала женщина, сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 238 статьи УК РФ («Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сказано в сообщении. По данным следствия, в марте 2021 года в одной из квартир в жилом доме на улице Молодёжной в городе Барнауле сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого 69-летняя женщина получила ожоги, которые классифицированы как «тяжкий вред здоровью». Также пострадал ребёнок в соседней квартире. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются лица, выполнявшие работы по обслуживанию газового оборудования. Расследование продолжается.

Напомним, что на восстановление повреждённых квартиры в барнаульском доме на ул. Молодёжной из городского бюджета выделено 5 млн рублей. Подробнее об этом можно почитать здесь.