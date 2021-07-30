Шестой день Олимпиады: фехтовальное золото и неожиданность в гребле

В четверг у сборной России на Олимпиаде медали на любой вкус. Счет наградам открыли с утра представители академической гребли.

Российские рапиристки – победительницы командного турнира. Фото из сети Интернет.

Серебряная медаль Василисы Степановой и Елены Орябинской стала сенсацией. В одну лодку они сели восемь месяцев назад, никто от них наград не ждал – а они взяли и принесли России медаль, притом что в этой дисциплине у нас не было наград 17 лет.

А вот еще одна утренняя награда, бронзовая, которую завоевал в бассейне Климент Колесников на дистанции 100 метров вольным стилем, увы, разочаровала. Да, медаль в любом случае это хорошо, но после феерии в полуфинале от Климента ждали большего. Конкуренты в решающем заплыве прибавили, а наш спортсмен, увы, ждал.

В дзюдо бронзовую медаль России принес Нияз Ильясов в весовой категории 100 кг. Третья бронза дня – у Ангелины Мельниковой в многоборье у спортивных гимнасток. Ангелина вполне могла быть второй, а то и первой – но немного не повезло. Еще обиднее Владиславе Уразовой, ставшей четвертой.

Ну а главное событие дня – победа женской сборной рапиристок в командном турнире. В финале наши девушки уверенно обыграли француженок. Правда, поволноваться все же пришлось, когда травму получила Марта Мартьянова. Если бы она не смогла продолжить борьбу, нам засчитали бы поражение, но она вышла на дорожку. Вместе с ней победу нашей сборной принесли Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.

Среди других событий дня отметим долгожданную победу российских волейболисток, обыгравших в тяжелейшем пятисетовом поединке китаянок – 3:2 и успех гандболисток в поединке против Венгрии – 38:31. К сожалению, завершил борьбу в теннисном турнире один из фаворитов Даниил Медведев.

По итогам шести дней Олимпиады сборная России занимает четвертую строчку, в нашем активе восемь золотых, одиннадцать серебряных и девять бронзовых медалей.

Теперь о том, что нас ждет в пятницу. Олимпийский день традиционно начнется с академической гребли и плавания. В гребле медали могут быть в одиночной гонке у женщин у мужчин, в главных финалах выступят Анна Пракатень и Александр Вязовкин, причем Анна Пракатень вышла в финал со вторым результатом (финалы с 7.33 по барнаульскому времени). В плавании выступят в финалах Евгения Чикунова (женщины, 200 метров, брасс, 8.40) и Евгений Рылов (мужчины, 200 метров, спина, 8.50). В стрельбе из пневматического пистолета среди женщин продолжат борьбу Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова, причем у Виталины после первой квалификации четвертая позиция.

В пятницу женщины разыграют медали в прыжках на батуте (Россию представят Сусана Кочесок и Яна Лебедева), в дзюдо ждем наград у Тамерлана Башаева в категории свыше 100 кг.

В фехтовании медальную копилку могут пополнить мужчины-шпажисты, которых ждет командный турнир.

В игровых видах спорта в центре внимания волейболисты, которые сыграют с французами (19.45) и вотерполистки, им предстоит встреча с США (13.30). В большом теннисе у нас теперь надежды на Карена Хачанова (у него полуфинал с обидчиком Медведева Пабло Каррено Бустой из Испании, 10.00), и на микст – в каждом из полуфиналов есть российская пара (10.00).