Российские программисты создают приложение, распознающее телефонных мошенников

В своей работе российские специалисты по программированию использовали нейросеть, чтобы защитить граждан от мошенников.

Фото: vashepravo.ru

Специальное приложение сможет распознавать зоумышленников в начале телефонного разговора, после чего предупредит пользователя. А если тот не обратит внимание на поступившее уведомление, то автоматически завершит звонок.

Как сообщают «Известия», авторы предлагают воспользоваться специализированным Android-приложением, которое автоматически отправляет запись на сервер для анализа. Программа самостоятельно оценивает тему разговора: если беседа посвящена семейным делам и другим сторонним темам, то она не вмешивается. Однако при обнаружении связи с банками, финансовыми институтами или счетами текст будет анализироваться дальше. Программа делает расчёты, которые поступают в нейросеть, а на выходе она показывает, насколько сигнал отличается от характерного для стандартного разговора. При обнаружении значительных отличий программа делает вывод, что пользователь может беседовать с мошенником.

Аналогичный вариант предлагается для анализа переписки в мессенджерах и соцсетях. Третий компонент системы позволяет распознавать фишинговые сайты. Предполагается, что все три модуля будут доступны для тестирования уже в феврале 2022 года.