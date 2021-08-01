Барнаульские бригады скорой помощи получили партию экспресс-тестов на COVID-19

Они позволят узнать, заражён или нет пациент коронавирусной инфекцией.

Фото: Минздрав Алтайского края

Экспресс-тесты будут делаться перед экстренной госпитализацией пациентам, к которым был сделан вызов бригады скорой медицинской помощи.

28 июля 2021 года в Барнаул поступило 5 тысяч таких тестов. На следующий день медики смогли начать тестировать больных для определения наличия у них COVID-19.

Подобное тестирование больных нужно, чтобы дифференцированно доставлять пациентов в ковидные госпитали или соматические стационары. Экспресс-тесты у больных, продолжающих лечиться амбулаторно (не госпитализируемых), проводиться не будут.

В региональном Минздраве отметили, что данная мера позволит значительно снизить риски заражения пациентов коронавирусной инфекцией в многопрофильных стационарах.