Новые стадионы, безопасность, благоустройство: как барнаульские школы готовят к новому учебному году

31 июля 2021 года глава Барнаула Вячеслав Франк оценил подготовку к новому учебному году школы № 84 в рамках выездного совещания. Вместе с ним так же были заместитель председателя Барнаульской городской Думы, депутат Сергей Струченко, председатель комитета по образованию города Андрей Муль, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, представители школы.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

Известно, что в школе учатся 708 учащихся. Это 29 классов, в числе которых 5 коррекционных. В первый класс в 2021 году пойдут 107 детей. В школе работает военно-патриотический клуб «Феникс», дружина юных пожарных «Пламя», отряд юных инспекторов дорожного движения, пишет пресс-служба мэрии.

По словам Вячеслава Франка, образовательные организации подготовят к 1 сентября 2021 года за 162 млн рублей. Их направили из бюджета города. Мэр сказал, что данная сумма в два раза больше прошлогодней.

На эти деньги в 235 школах и детских садах сделают капитальный и текущий ремонт. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство прилегающих территорий, в 8 заменят деревянные окна на пластиковые. В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов.

Глава Барнаула отметил, что обеспечение безопасности детей — приоритетное направление при подготовке школ и детских садов к учебному году. Также он подчеркнул важность создания условий для дополнительного образования учащихся и сохранения здоровья детей. Именно поэтому большое внимание уделяется ремонту и модернизации спортивных объектов.

В школе № 84 этим летом делают текущий и косметический ремонт помещений, проводятся работы по ремонту школьного стадиона на сумму около 5 миллионов рублей. Там появится большое футбольное поле с газоном, волейбольно-баскетбольная площадка с резиновым покрытием. Будет выполнено обустройство беговой дорожки, ямы для прыжков в длину, установка ограждения площадки и малых форм

Завершить обустройство стадиона планируется к 15 августа.