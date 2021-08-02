Мероприятия Всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» продолжаются в Барнауле

В День ВДВ, 2 августа 2021 года, в Барнауле прошло мероприятие, посвящённое памяти выпускников школы № 63 Константина Георгиевича Павлюкова, Александра Анатольевича Самодурова и Михаила Васильевича Шелестова, которые погибли при исполнении воинского долга.

В мероприятии приняли участие Герой РФ, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, делегация Героев Советского Союза и Российской Федерации, заместитель председателя правительства региона Денис Губин, глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, председатель правления краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергей Завалихин, ветераны, депутаты АКЗС и другие.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Всех присутствующих с Днём Воздушно-десантных войск России поздравил Владимир Шаманов.

Он напомнил, что в этот день 91 год назад под руководством военных лётчиков Леонида Минова и Якова Мошковского состоялась высадка парашютного десанта на войсковом учении Московского военного округа под Воронежем. Этот день и вошёл в историю как день рождения Воздушно-десантных войск.

«Сегодня тысячи бойцов защищают национальные интересы и безопасность нашей страны. Для нас, ветеранов службы, очень важно, что в школах города помнят и чтят наших героев, изучают традиции Воздушно-десантных войск, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодёжи», — подчеркнул он.

Директор школы Андрей Порсин отметил, что военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи уделяется большое внимание.

«Мы гордимся тем, что в нашей школе учились Константин Павлюков, Александр Самодуров и Михаил Шелестов, они являются примером мужества и отваги не только для детей, но и для всех нас. Мы проводим Дни памяти воинов-интернационалистов, уроки мужества, спортивные состязания. Наши дети занимаются в военно-патриотическом клубе «Ратник» и отряде Юнармии. В прошлом году нашей школе № 63 присвоили имя кавалера ордена Мужества Александра Самодурова».

















Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

В пресс-службе мэрии напомнили, что в Барнауле проходят мероприятия «Вахты Героев Отечества». Вчера, 1 августа, состоялась торжественная церемония открытия сквера Десантников.