В Барнауле автоледи сбила двух пешеходов

Один из них погиб на месте происшествия. Другой получил телесные повреждения.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП со смертельным исходом произошло 2 августа 2021 года в 4:45 в Барнауле на улице Эмилии Алексеевой, в районе дома № 9. В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что автоледи 1994 года рождения без прав ехала на Honda Torneo, при возникновении опасности для движения не снизила скорость и сбила двух пешеходов, которые находились на парковке.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1980 года рождения, получил телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь в городской больнице № 1, но не госпитализировали. Другой пешеход, мужчина 1986 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.