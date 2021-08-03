Экс-начальника отдела закупок барнаульского завода обвиняют в подкупе

За 640 тысяч рублей он должен был выбрать определённое общество с ограниченной ответственностью в качестве поставщика.

Фото: istockphoto

Свою незаконную деятельность бывший начальник отдела закупок барнаульского завода вёл с 2018 по 2020 год. От директора общества с ограниченной ответственностью он получал коммерческий подкуп. Всего более 640 тысяч рублей. За эти деньги мужчина должен был выбирать именно это общество в качестве поставщика технической продукции для предприятия.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

На сегодняшний день следователи уже завершили расследование уголовного дела. Его с утверждённым прокурором обвинительным заключением направили в суд. Для обеспечения гражданского иска, следователь наложил на имущество обвиняемого арест на сумму более 800 тысяч рублей, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.