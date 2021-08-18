Новые поликлиника и школа: губернатор оценил, как идёт строительство социальных объектов в Барнауле

Виктор Томенко с членами правительства на прошлой неделе посетил строящиеся социальные объекты в Барнауле и обсудил ряд вопросов.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Участниками рабочего совещания стали Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства, курирующий социальную сферу, Дмитрий Попов, министр здравоохранения, Иван Гилёв, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Вячеслав Франк, глава города, ещё ряд чиновников краевого и городского уровня.

Строительство нового корпуса городской поликлиники №14 на улице Лазурной началось в конце января 2020 года, на данный момент его готовность составляет 47%. Этот корпус поликлиники важен для быстрорастущего микрорайона. Четырнадцатая поликлиника по количеству приписанных к ней людей является одной из самых многочисленных в Барнауле.

«Объект для нас крайне важный, поликлиника станет самым большим лечебным корпусом в городе. Другие корпуса находятся на разрозненных базах, в пяти разных приспособленных зданиях. На сегодняшний день серьёзной модернизации требует отделение женской консультации, травмпункт и отделения для взрослого населения — они как раз и будут находиться в новом лечебном строении», — рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Строительство осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и мероприятий по модернизации первичного звена с привлечением средств федерального бюджета. Планируется, что мощность новой поликлиники будет составлять 900 человек в смену. Так, работая в две смены, она станет одной из самых эффективных в крае.

По словам Дмитрия Денисова, главврача городской поликлиники №14, когда появится новое строение, в нём разместятся все специалисты взрослой поликлиники. Туда также переедет административный персонал и отделение женской консультации, а значит, освободятся помещения для педиатров и узких специалистов в действующей детской поликлинике, сообщает официальный сайт края.

Одна из проблем, которая возникла в период строительства нового корпуса, — это парковочное пространство. Глава города Вячеслав Франк отметил, что администрация города этим вопросом занимается, он будет решён.

Завершение строительных работ поликлиники ожидается в конце декабря 2022 года.

Затем губернатор и члены правительства отправились на другой социальный объект, в микрорайон Спутник, где возводят новую современную школу.

Строительство учебного заведения реализовывается в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края. Работы идут за счёт федерального бюджета с софинансированием регионального и городского бюджетов, стоимость составляет 500 миллионов рублей.

Представители компании-подрядчика сообщили Виктору Томенко, что возникла необходимость авансирующих выплат для продолжения работ на объекте из-за роста стоимости строительных и расходных материалов. Губернатор поручил руководителю регионального Минстроя Ивану Гилёву предусмотреть поддержку подрядной организации, чтобы компенсировать дополнительные расходы в связи с удорожанием материалов.

Глава Барнаула Вячеслав Франк также сообщил, что в настоящее время на средства, выделенные из краевого бюджета, в городе ведётся проектирование ещё семи школ. Также запланировано возведение двух пристроев к существующим школам, по 400 мест каждый. Прорабатывается возможность строительства двух школ — на 1100 мест и на 550 мест — в рамках государственно-частного партнёрства.

Новая школа будет готова принять ребят к началу 2023/24 учебного года.