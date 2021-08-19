«Конь ускакал»: почему Барнаулу придётся изменить герб

К такому единодушному мнению пришли участники круглого стола на площадке «Диалог-Центра» «Вечернего Барнаула», несмотря на различия во взглядах на будущее главного символа столицы Алтайского края, которому в этом году исполнилось 175 лет.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Очередное заседание «Диалог-Центра» было посвящено предстоящему обновлению герба Барнаула. Замглавы города Барнаула Юрий Еремеев напомнил, что ещё в октябре 2019 года полпред президента в Сибирском федеральном округе дал поручение привести государственную символику регионов, их столиц в соответствие с требованиями и условиями, предъявляемыми Геральдическим советом при президенте России. Срок был поставлен до 1 мая 2020 года.

Понятно, что пандемия внесла коррективы в эти планы. Однако поставленной задачи никто не снимал. В марте 2021 года из Геральдического совета на очередную попытку мэрии Барнаула зарегистрировать действующий герб пришёл исчерпывающий и категорический ответ: в нынешнем виде герб Барнаула не может быть зарегистрирован, поскольку не соответствует целому ряду критериев.

Герб надо менять

Что же, по мнению московских геральдистов, нужно поменять в гербе Барнаула, чтобы он был зарегистрирован в геральдическим регистре?

Первое. Нужно убрать из герба изображение коня, которое когда-то давным-давно символизировало принадлежность Алтая к Томской губернии. Собственно, нижняя часть нынешнего герба с доменной печью (но без коня на зелёном фоне в верхней части) и есть герб Барнаула.

Второе. Изменить цветовое решение.

Третье (по желанию). Повысить общий художественный уровень герба.

Впрочем, помимо формальных, чисто геральдических обстоятельств, есть и другие, не менее важные, но крайне насущные и актуальные причины обновления городского герба, приведения его к нормативу, без чего невозможна регистрация главного символа Барнаула. Одна из них — приближающееся 300-летие Барнаула, которое столица края будет отмечать в 2030 году, а также присвоение городу звания «Город трудовой доблести» и возведение специальной стелы, на которой необходимо в качестве городского символа изобразить и официально зарегистрированный герб.

В общем, чтобы вновь не откладывать дело в долгий ящик (а дебаты вокруг барнаульского герба длятся уже около двух десятков лет!), решено поставить точку в затянувшейся коллизии. Во всяком случае, именно к этому призвал зампред Общественной палаты Барнаула Петр Фризен.

Кони, медведи, рыбы

К слову, с аналогичными «символическими» проблемами столкнулись сегодня в Сибири Омск и Красноярск. Такая работа ведётся по всей стране, и Барнаул здесь не исключение, отметил геральдист Сергей Чеков. Также он отметил, что геральдический совет оценивает то, что находится в так называемом щите, а вот в выборе щитодержателей можно использовать, что нам кажется уместным — зверей, городские символы. Депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко даже предложил подумать над тем, чтобы в качестве щитодержателей использовать медведей (неформальный символ Барнаула).

Сколько стоит?

Выступая на круглом столе, Юрий Еремеев заверил, что предстоящие изменения в городской символике — гербе и флаге (флаг автоматически придётся обновлять после изменений герба) — не потребуют особых финансовых затрат бюджета и организационных усилий для местной администрации.

Более того, предполагается ввести переходный период, когда можно будет использовать и старую, и новую символику одновременно. «У нас есть такой опыт», — пояснил Еремеев.

Между прочим, финансовая сторона всей этой дискуссии имеет значение, и вопрос этот не праздный, а вполне практический. Как вспомнил Петр Фризен, ещё несколько лет назад Геральдический совет настаивал на внесении изменений в герб Барнаула, но затраты на это требовались немалые. Теперь же власти Барнаула обещают избежать ненужных трат средств из городского бюджета, решив проблему, что называется, малой кровью.

«Наша позиция принципиальна и неизменна: по всем важным вопросам городской жизни нужно обращаться к профессионалам, опираться при принятии решений на их мнение, но при этом прислушиваться к мнению горожан и общественников», — заявил Еремеев.

На это же обратила внимание и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич:

«То, что люди не знают городского герба, не значит, что они останутся равнодушны к его изменению. Далеко не все рады каким-то изменениям в силу традиционной консервативности, характерной для большинства горожан. Поэтому надо разъяснять и убеждать. Ведь наша задача, чтобы новый герб консолидировал и объединял барнаульцев».

Официально зарегистрированный герб Барнаула позволит проводить и патриотические уроки с детьми в школах по истории города, в том числе разбирая историю герба города, отметила председатель комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Понкрашёва. Её поддержала директор школы Светлана Бочкова, предложив ввести в школах предмет «барнауловедение».

Новый герб — к новому году

Между тем глава города Вячеслав Франк утвердил план работы по внесению изменений в городской герб Барнаула. Согласно этому плану в сентябре группой барнаульских геральдистов под руководством Сергея Чекова должны быть разработаны эскизы (проекты) городского герба. Затем они будут рассмотрены на заседании Общественной палаты Барнаула, пройдут обсуждение с жителями, барнаульскими общественниками, депутатским корпусом. До конца осени планируется отправить эскизы и предложения на предварительную экспертизу и согласование в Геральдический совет, в Москву. Потом все необходимые решения примут и утвердят депутаты Барнаульской городской Думы. И лишь после этого, к концу 2021 года, весь пакет документов будет вновь отправлен для окончательной регистрации в Геральдический совет.

Кстати, как стало известно, на следующей неделе в Барнаул приезжает группа архитекторов-проектировщиков, которые изучат в Барнауле все 11 площадок, предлагаемых в качестве локации для возведения памятной стелы.