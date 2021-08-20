Как в Барнауле отметят День флага

В День государственного флага России массовых торжеств в Барнауле не будет. Часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме, другие — с ограниченным количеством участников и соблюдением противоэпидемических мер, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: canva.com

В преддверии праздника барнаульцы могут проверить, насколько хорошо знают символику России, пройдя онлайн-тестинг. Тест содержит 30 вопросов, за каждый правильный ответ участнику присваивается по одному баллу. На решение теста отводится 20 минут. На странице «Результат» можно скачать сертификат о прохождении онлайн-тестинга ко Дню Государственного флага России.

Также проверить знание истории России, её государственных символов, культуры и традиций можно будет на квизе «Моя страна возможностей». Он пройдёт 22 августа в группе Краевого дворца молодёжи во «Вконтакте». Приглашаются команды от двух до четырёх человек. Для регистрации нужно заполнить форму заявки, подробности по ссылке.

20 августа в администрациях Ленинского, Центрального и Октябрьского районов пройдут торжественные вручения паспортов 14-летним барнаульцам.

В филиалах Централизованной библиотечной системы г. Барнаула состоятся познавательные выставки. Также для читателей подготовлены викторины, интерактивные игры и обсуждения по истории и символике российского триколора.

В социальных сетях Краевой дворец молодежи проводит творческий конкурс «Немалая родина» и онлайн-флешмоб по исполнению песни группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать».

Кроме этого барнаульцы смогут присоединятся к всероссийской хоровой акции. Мероприятие предполагает запись на видео исполнения хоровым коллективом Гимна России. По итогам будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения Гимна хоровыми коллективами страны.

В День флага, 22 августа, активисты молодёжных организаций города торжественно поднимут Государственный флаг на набережной Оби.

В течение дня на улицах города жителям будут бесплатно раздавать трехцветные ленты, символизирующие российский триколор.

Также в парке «Центральный» пройдёт праздник с мастер-классами и флешмобами. В нём примут участие представители поисковых и студенческих отрядов.

На спортивной площадке на ул. Декабристов, 6а среди детей и подростков, занимающихся в проекте «Летний дворовый инструктор», проведут турнир по мини-футболу. На стадионе «Лабиринт» состоится спортивно-патриотическая программа для семейных команд, организованная при участии общественной организации «Много деток — хорошо».





