Технологии уюта: как не только создавать красоту в городе, но и строить бизнес на этом

Компания «Зеленый рай» на рынке ландшафтного дизайна около 15 лет. Начинали с устройства одной клумбы в Октябрьском районе и частных заказов, сегодня создают в Барнауле новые скверы и аллеи.

Паровозик на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной придумал “Зеленый рай”.

Красота в деталях

Новые точки притяжения барнаульцев создаются стараниями ландшафтных дизайнеров. В прошлом году у Музыкального театра появился уютный зеленый стилизованный уголок с аркой в виде рояля, цветниками-колокольчиками, в которые можно позвонить. Нынешним летом на проспекте Комсомольском открылся сквер Десантников, созданный по инициативе фонда Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Здесь высадили липы и ели, уложили тротуарную плитку, установили арку, скамейки, фонари и скульптурную композицию в виде лестницы в небо. Сегодня ведутся работы по реконструкции фонтана и благоустройству сквера по ул. 60 лет СССР, восстанавливают сквер «Стахановский» в районе пересечения улицы Челюскинцев и пр. Строителей.

– Это зона отдыха с лавочками и качелями, скорее, выполняет роль зеленых легких города, но внешне сквер устарел, а ведь он находится в центре и должен выглядеть соответствующе, – поясняет руководитель «Зеленого рая»Лиана Чашкова. – Мы убрали поросль и четыре аварийных дерева, высадим 18 новых высотой не менее трех метров, которые гарантированно приживутся. При оформлении пространства обязательно проведем санитарную обрезку существующих деревьев и устроим 800 кв. м посевного газона.

Создание новой зоны – процесс творческий и кропотливый, занимает от нескольких недель и даже месяцев.

– Для начала обследуется окружающая территория, – рассказывает предприниматель. – Обязательно учитываются значимые здания, история места. К примеру, сквер Десантников, дизайнером учитывалась и тема, и нахождение рядом Дома афганцев, Вечного огня. Так родилась идея стилизованной лестницы в небо с высеченными на ступенях качествами, присущими десантникам. Но именно мелкие детали помогают донести идею. Стилизованные скамейки и фонари создаются специально для определенного места. В сквере Десантников они украшены самолетами и парашютистами, у театра – балеринами, в сквере на пр. Ленина–Кирова сделаны под старину. К созданию новых объектов мы привлекаем профессионального художника.

Зимой и летом

Летом ландшафтная компания обслуживает четыре района города, кроме Индустриального. Работает по тендеру, хотя, как признается Лиана Чашкова, конкурентов в этой сфере немного. Слишком тяжелый и затратный в организационном плане бизнес – подбор, закуп, транспортировка материалов. Привезти и выгрузить их на объект на время проведения работ нереально – недавно за ночь унесли поддон кирпича. Все, что не успевают использовать или закрепить, перевозят с места на склад каждый день. Хорошо, что в собственности свой транспорт, это значительно влияет на себестоимость услуги.

В зоне ответственности «Зеленого рая» – цветочно-декоративное оформление парков, скверов, бульваров и площадей Барнаула. Для этих целей компания выращивает цветы в собственных теплицах, поэтому подготовка к летнему сезону начинается еще в феврале.

120 тысяч цветов высаживает в своих теплицах компания «Зеленый рай».

– Наша задача – не только высадить цветы и навести красоту, за растениями нужен профессиональный уход, – отмечает Лиана. – На летний сезон штат озеленителей увеличивается втрое. В основном это студенты, которым нужна временная подработка, но трудятся они под руководством агронома.

В компании постоянно устроены 12 человек, каждый из них специалист узкого профиля – все вместе они помогают воплотить любые идеи. Понятно, что есть архитекторы, дизайнеры, агроном. Сварщик создает элементы декора, столяр – деревянные конструкции, электрик следит за подключением светодиодных конструкций. Есть даже скульптор, который отвечает за оформление ледового городка в Октябрьском районе. Да, с окончанием летнего сезона работы в ландшафтной компании не становится меньше. С наступлением холодов дизайнеры приступают к созданию зимней сказки и новогоднего настроения для горожан. Из-под их легкой руки выпорхнули светодиодные конструкции в виде снегирей на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодёжной, а недалеко припарковалась сверкающая карета, выросли трехметровые красавцы-фонари на пр. Ленина. Это они придумали, как превратить дымящуюся теплокамеру на улице Молодежной в красочный паровозик.

– Первоначально хотели сделать доменную печь, потом решили – раз место действия в Железнодорожном районе, то пусть будет паровоз, – рассказывает дизайнер. – Эскиз делали мы, правда, тендер на воплощение выиграла другая организация. Но паровоз настолько полюбился горожанам, что когда после окончания праздников его начали разбирать, люди стали просить вернуть его обратно. И возвращением декоративной конструкции уже занималась наша компания.

Как отмечает предприниматель, в сравнении с 2018–2019 годами горожане стали отзывчивее и культурнее – чаще благодарят, меньше мусорят и разрушают клумбы. Хотя и не без этого. Только теперь цветники разоряют все больше не хулиганы, решившие сорвать букет любимой женщине, а бабушки крадут саженцы для дачи. Даже землю с клумб воруют.

Свежие решения

По словам Лианы Чашковой, за последние годы в Барнауле изменился и подход к благоустройству территорий. Стали появляться живописные зеленые зоны для отдыха с арками, скамейками, начали строить велодорожки.

– Лично мне по душе, что начали отказываться от серой плитка в пользу цветной, город заиграл красками, – считает ландшафтный дизайнер. – Новые подходы обустройству городской среды диктуют и новые материалы. Еще пять лет назад в Барнауле не было трехметровых саженцев деревьев, рулонного газона. Сейчас с их помощью можно сразу и красиво оформить сквер и не ждать 10 лет, пока вырастут деревца. На рынке огромное разнообразие материалов, позволяющих любую задумку воплотить в жизнь, сочетающих в себе эстетику и антивандальные свойства. Раньше в основном использовали дерево и металл, сейчас пластик – он долговечнее, не нуждается в постоянном уходе. На аллее Малахова фонарные столбы, не требующие окрашивания, плафоны из пластика. Однако это дорогостоящие материалы, и не всегда укладываются в бюджет.

Развитие бизнеса требует постоянных вложений в обновление материально-технической базы, в покупку техники. Все это влияет на себестоимость услуги. Так, в свое время было принято решение о выращивании собственной цветочной рассады. Где взять на это средства? Можно из оборота, а можно обратиться за господдержкой. Грант администрации города в 2014 году позволил приобрести оборудование и инвентарь, а также открыть собственную теплицу. На выручку компании регулярно приходит Алтайский фонд микрозаймов, предоставляющий займы от 3,25%. – Тендеры оплачиваются после выполнения работ, на закупку материалов и заработную плату сотрудникам в начале сезона берем кредит – это удобно, процент выгодный, – поясняет предприниматель. – После оплаты тендера закрываем кредит. Хорошо, что есть подобные меры господдержки, помогающие бизнесу решать сложные вопросы и не останавливаться в развитии.