Всевидящее око: водителей будут ловить продвинутые камеры ГИБДД

Новые камеры при помощи специального программного обеспечения вычисляют должников.

Фото: autonews.ru

В Госавтоинспекции рассказали о новых устройствах, которые позволят по-новому вычислять и задерживать на дорогах неплательщиков штрафов, сообщает портал Autonews.ru. Новый специальный аппаратно-программный комплекс «Судебный пристав» в автоматическом режиме сканирует номера автомобилей в потоке и пробивает их по базам данных ГИБДД, судебных приставов и налоговой инспекции. Если у владельца автомобиля окажутся неоплаченные долги, камера даст сигнал. Дежурящий рядом инспектор ГИБДД останавливает машину, а судебный пристав получает возможность разобраться с должником. Нарушитель сможет оплатить долги на месте. А в случае отказа – на автомобиль могут наложить арест.

В соответствии с законодательством административный штраф нужно оплачивать не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа. В дальнейшем у судебного пристава есть три основания, когда он может возбудить исполнительное производство:



* по истечении шестидесяти дней штраф не уплачен;

* в ГИБДД отсутствует документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа;

*информация об уплате административного штрафа отсутствует в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.



Помимо Алтайского края, новая система в ближайшее время начнёт работать в ряде других регионов — Тыве, Хакасии, Иркутской области, Краснодарском и Пермском краях, Башкирии, Татарстане, Сахалинской и Смоленской областях и других регионах России.