«Я — настоящий гражданин»: в преддверии Дня флага юные барнаульцы получили первые паспорта

Церемонии вручения паспортов юным жителям Барнаула по традиции проводится в канун государственных праздников.

Фото: barnaul.org

Так, в Центральном районе первые паспорта получили пятнадцать подростков.

На церемонии вручения присутствовали заместитель главы районной администрации, руководитель аппарата Ольга Новикова

начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу Вадим Малахов и председатель комитета ветеранов Центрального района Татьяна Солодкая.

Ольга Новикова поздравила ребят с важным событием в их жизни, совпадающем с Днём государственного флага России:

«Уважение к флагу своей страны – это уважение к своей истории, культуре и традициям, залог сохранения мира и согласия. Современный триколор стал настоящим символом единства нации и патриотизма. Быть гражданином, значит любить Родину, её народ, её землю. Будущее Родины в ваших руках. И вы должны помнить об этом! Сегодня, получая паспорт, вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации»,

В Ленинском районе также прошло мероприятие для юных барнаульцев. Семерых ребят и их родственников поздравили глава районной администрации Александр Михалдыкин и начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу Константин Скопинцев.

Александр Михалдыкин отметил, что российский флаг является символом нашей государственности. Он всегда венчал великие победы, научные открытия, культурные и спортивные достижения, другие важные события в жизни страны.

Также в рамках мероприятия с получением главного в жизни человека документа ребят поздравил председатель комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы Иван Огнев. Украшением праздника стал музыкальный подарок от солиста Антона Концеба.

Одновременно с этим, в Октябрьском районе также прошла церемония вручения паспортов. Её провела заместитель главы Оксана Ледникова. Она пожелала ребятам быть достойными и добропорядочными гражданами нашей страны, а также успехов на жизненном пути.

«Получение паспорта для меня очень ответственное и волнительное событие, теперь я настоящий гражданин. Думаю, я запомню этот день надолго», – отметил один из школьников, получивших документ.

Вместе с паспортами в торжественной обстановке ребята получили памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.







