Победа «Планеты»: барнаульский стройотряд стал одним из лучших на международной стройке

В городе Кемерово 20 августа 2021 года состоялось торжественное закрытие трудовых проектов — Международной студенческой стройки «Кузбасс-300» и ВСМО «Атлант».

Напомним, в проекте «Кузбасс-300» принимали участие два студенческих строительных отряда из Барнаула — «Планета» АГАУ и «Ритм» АлтГПУ.

Ребята участвовали в строительных работах на объектах культурного кластера, спортивного комплекса «Кузбасс-Арена», ледового дворца «Кузбасс» и других важных инфраструктурных объектах Кемерова.

Руководитель регионального отделения СО «Кузбасс» Виктор Новосёлов рассказал:

«Алтайские коллеги давно уже принимают участие в наших проектах. Ребята в отрядах очень сильные, сразу рвутся в бой с претензией на первые места по творческим и спортивным показателям, трудовой деятельности.

На объектах бойцы работали на разных площадках, обеспечивая весь перечень подсобных работ. Это и погрузочно-разгрузочные работы, работа с проектно–сметной документацией (для девушек), клининговые задачи и работы по благоустройству.

Ребята, которые имеют строительные специальности, принимали участие и в специализированных работах».