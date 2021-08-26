Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле

Его особенность заключается в том, что пешеходы могут переходить дорогу между противоположными углами перекрёстка.

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле диагональный пешеходный переход сделали на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. Там установили дополнительные светофоры, которые обеспечат информативность для пешеходов.

Пунктирную разметку на данном перекрёстке решили нанести, потому что именно там фиксируется интенсивное пешеходное движение со всех направлений, так как вблизи расположены учебные заведения и общежития. Это позволит пешеходам более удобно пересекать проезжую часть.

В пресс-службе мэрии отметили, что пока это первый диагональный пешеходный переход в Барнауле, но в дальнейшем будут исследоваться и другие участки, где возможно применение таких переходов.