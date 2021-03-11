Барнаульцы получили заслуженные награды от сенатора России Александра Карлина

Награды жители Алтайского края получили за вклад в развитие экономики и социальной сферы региона. В их числе есть и барнаульцы.

Фото: Правительство Алтайского края

Почётную грамоту Совета Федерации получил Виктор Воеводин, директор реставрационной строительной компании «Воссоздание», за развитие строительной отрасли Алтая, проведение работ по восстановлению объектов исторического и культурного наследия. Архитектор проявил особое мастерство при реставрации памятника культового зодчества конца XIX — начала XX века — церкви Знамения в селе Курья Алтайского края, в которой младенцем более ста лет назад крещен всемирно известный оружейник Михаил Калашников.

Почётную грамоту получил дирижер Государственной филармонии Алтайского края Дмитрий Лузин за высокий профессионализм и заметную роль в развитии музыкального искусства Алтая. Одним из важных направлений его творческой деятельности является работа с молодыми исполнителями профессиональных учебных заведений Алтая и Сибири.

«Есть такие профессии на земле — учить любви и добру. Эта профессия — учитель, одна из труднейших и в то же время благороднейших. Алтайский край гордится своими учителями, а сельскими — особенно», — отметил Александр Карлин, вручая педагогам Благодарности Председателя Совета Федерации за большой вклад в развитие образования и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Благодарность Председателя Совета Федерации Александр Карлин вручил Наталье Гончаровой. Она является руководителем отдела Государственной филармонии Алтая, музыкальным редактором большинства театрализованных программ симфонического оркестра, творческих программ по популяризации классической музыки.

Благодарность Председателя Совета Федерации получила и Галина Филиппова, врач-инфекционист Городской клинической больницы № 11 Барнаула, за деятельность по профилактике заболеваний и лечению инфекционных больных. Благодаря богатым знаниям, опыту, высокой квалификации доктор пользуется заслуженным авторитетом своих пациентов и коллег.

С каждым из награжденных Александр Карлин вел заинтересованный разговор о развитии той отрасли социальной сферы, в которой они трудятся, а также по целому ряду волнующих вопросов. Сенатор каждого поблагодарил за огромный труд, творческое горение, богатый опыт и преданность делу, родному краю и России, пишет пресс-служба региона.