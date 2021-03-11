Ремонт Старого моста в Барнауле могут закончить раньше срока

Мост через Обь закрыт до ноября 2021 года. Но дорожники могут сделать ремонт быстрее на два месяца.

На сегодняшний день подрядная компания завершила монтаж балок пролетных строений Старого моста и приступила к устройству перильного ограждения. Дорожникам останется сделать гидроизоляцию ортотропных плит в центе моста, заполнить деформационные швы и уложить асфальт. Работы на объекте выполнены уже на 70%.

Напомним, коммунальный мост через Обь в Барнауле закрыли 5 января 2020 года. Ремонт планируется завершить до ноября 2021 года. График работ расписан по месяцам, но дорожники идут с опережением. Возможно, объект получится сдать в сентябре. Тогда движение транспорта по совмещенному коммунальному мосту возобновят.

Отметим, что после проведения ремонтных работ основные показатели совмещенного коммунального моста не изменятся, а движение большегрузного транспорта, как и прежде, будет запрещено.