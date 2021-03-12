Эксперт рассказал, что нужно удалить из памяти смартфона

Нестабильную и медленную работу смартфона можно исправить самостоятельно. Для этого необходимо почистить оперативную память.

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Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев утверждает, что очистка памяти ОЗУ и ПЗУ в системных «настройках» является эффективным способом «быстродействия» телефона.

«Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках», — советует эксперт.

Существует множество приложений, которые помогут очистить вам память смартфона.

«Но стоит отметить, что при использовании скачанных приложений по очистке памяти телефона есть риск случайно подхватить рекламный вирус», — говорит Тимофеев.

По его словам, современные заводские ОС уже достаточно продвинуты, чтобы вручную оптимально очищать память телефона.

В разделе оперативной памяти можно очистить кэш работающих (чаще одновременно фоном) приложений, которые запущены в настоящее время, пишет агентство «Прайм».

«Лучше всего избегать множества одновременно запущенных приложений. Стоит выгрузить их из памяти через закрытие или через свайп на экране перехода между задачами», — добавил специалист.

Чаще чистить кэш приложений и истории браузера тоже необходимо. Надо лишь удалить cookie, историю запросов, файлы, разрешения для сайтов и т. д.