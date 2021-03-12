Обзор спортивных событий на предстоящие выходные

13 марта в СК «Эланс» (пер. Геблера, 33б) состоятся всероссийские соревнования по джиу-джитсу. Спортсмены будут бороться за медали в трёх возрастных группах: среди мужчин и женщин 2003 года рождения и старше, спортсменов до 18 и до 16 лет. Ожидается участие около 250 борцов из всех регионов СФО, а также Тверской, Челябинской, Свердловской, Амурской областей и Республики Бурятия.

В СЦ “Эланс” пройдут всероссийские соревнования по джиу-джитсу. Фото Ярослава Махначева.

Соревнования взрослых спортсменов пройдут в 8 весовых категориях в двух дисциплинах – «Борьба лежа» и «Поединки». В нескольких весовых категориях победа во взрослых соревнованиях позволит победителю подать документы на присвоение звания мастера спорта. Начало турнира в 10.00.

В воскресенье, 14 марта в 16:00 в концертном зале «Сибирь» (пр. Ленина, 7) пройдет открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Участие в нем примут более 70 спортсменов, среди которых есть многократные призеры чемпионатов Мира, России и Европы. Общий призовой фонд для победителей чемпионата составит 125 000 рублей.

В программе соревнований как привычные болельщикам категории, так и новые: смешанные пары и «новички» в фитнес-бикини и пляжном бодибилдинге. Впервые чемпионат пройдет на сцене концертного зала «Сибирь», который оснащен пятью led-экранами, что делает выступление спортсменов еще более эффектным, а приятным бонусом станет бесплатная акцентированная съемка каждого участника. Событие будет транслироваться в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в группе Федерации бодибилдинга Алтайского края.

Болельщиков ждут сюрпризы и конкурсы, в которых можно будет выиграть годовой абонемент в сеть тренажерных залов HARDCORE и другие подарки от партнеров мероприятия.

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE.

В воскресенье, 14 марта, на Барнаульском ипподроме пройдут любительские гонки лыжников на собаках «СЛЕД-2021».

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие с собаками любой породы. Задача участника – вместе с собакой пройти на лыжах трассу. Соревнования традиционно пройдут в нескольких возрастных номинациях. Самыми веселыми будут детские старты, зрелищными – заезды на двойках и упряжках, а захватывающими – эстафеты.

Зимние гонки на собаках состоятся на ипподроме. Фото Ярослава Махначёва.

Если у желающего поучаствовать в лыжных гонках нет собаки, волонтеры «Ласки» предлагают пройти трассу вместе с питомцами из их приюта.

С 12.00 до 12.30 будет продолжаться регистрация участников соревнований и ветконтроль собак. В 12.40 – начало соревнований. С 15.00 начнутся детские заезды. Затем участников праздника ожидает развлекательная программа и показательные выступления. С 12.00 до 16.00 – катания на упряжках и фотосессии с собаками. После награждения желающие могут попробовать свои силы в роли скиджеров и каюров.

Вход – свободный.