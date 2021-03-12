В Барнауле подвели итоги первенства Сибири по боксу среди юниоров 17-18 лет

В течение недели в СК «Победа» выявляли сильнейших лучшие боксеры-юниоры Сибири (17-18 лет). Спортсмены боролись за путевки на первенство России.

Фото Ярослава Махначёва.

В соревнованиях участвовали 122 боксера из 10 регионов СФО. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Алтайского края. В активе хозяев ринга две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Боксёры Алтайского края участвовали в трёх из десяти финалов. Победителем в весовой категории до 52 килограммов стал Иван Фидищенко из Камня-на-Оби, а в весовой категории до 56 кг – Никита Петин из Рубцовска, оба – представители краевой СШОР «Алтайский ринг».

Боксеры получили право выступить на первенстве России. При этом благодаря их победе в этих весовых категориях Алтайский край сможет выставить еще по одному участнику.

Первенство России состоится в «Титов-Арене» с 7 по 16 мая. Ожидается участие около 200 спортсменов.