В Барнауле пытаются продать готовый проект жилых 20-этажных башен

Автор оценил работу в 3,6 млн рублей.

Фото: Алтайский портал недвижимости

В стоимость входит вся проектная документация с экспертизой на строительство «Многоэтажного жилого дома с объектами общественного назначения и подземной парковкой»

Проект состоит из трех блок-секций по 19-21 этажу и собственной подземной парковки. На первых этажах планируется обустроить помещения для предприятий торговли и бытового обслуживания.

В многоэтажке предусмотрена 371 квартира, из которых 221 однокомнатная, площадью по 44 кв. м. Также здесь запроектировано 103 двушки (по 63,7 кв. м) и 47 трешек (по 90 кв. м). Общая площадь жилых помещений достигает 19 318 кв. м, сообщает Алтайский портал недвижимости.