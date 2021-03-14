Жительница Барнаула, пытаясь не стать жертвой мошенников, отдала им кругленькую сумму

Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях на банковском счету горожанки.

В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от жительницы краевой столицы 1990 года рождения. Женщина рассказала правоохранителям, что ей поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил потерпевшей, что на её имя мошенниками был оформлен кредит на крупную сумму, сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.

Чтобы, по словам незнакомца, предотвратить мошеннические действия, необходимо пройти к банкомату и следовать его указаниям. Горожанка не заподозрила обмана и послушно прошла к ближайшему банкомату, где выполняла все действия, сообщала пароли и коды. В результате проделанных операций потерпевшая сняла все средства – 100 000 рублей и частями перевела на счёт, продиктованный звонившим. Позже осознала, что, скорее всего, стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».