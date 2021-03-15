Барнаульский борец завоевал бронзу на первенстве России

13 марта 2021 года завершилось юниорское первенство России по греко-римской борьбе, которое прошло в Хабаровске.

Фото: «Алтайский спорт»

В соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 54 регионов России в возрасте от 17 до 21 года.

Алтайский край на турнире представляли четыре борца-классика из Алтайского училища олимпийского резерва, и одному из них — Алихану Асланову, — удалось завоевать бронзовую медаль в весовой категории 55 кг.

Соревнования являются основным этапом отбора и подготовки спортсменов сборной к предстоящему первенству мира и Европы. От каждой весовой категории путевку в главную команду получат три борца, пишет «Алтайский спорт».