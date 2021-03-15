Как сделать свое питание в православный пост максимально правильным и не навредить здоровью: советы медика

С 15 марта начало Великого поста. Это время, когда верующие очищают свое тело и мысли. Помимо ограничений в пище, к правилам поста относится и воздержание от увеселительных мероприятий. Однако большинство воспринимает пост именно как отказ от скоромного меню.

Коллаж Александра Ермоловича

Можно не всем

Придерживаться строгих правил Великого поста можно не всем. Послабления церковь допускает для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Более того, в отношении беременных женщин вспоминается 8 правило св. Тимофея Александрийского, которое «повелевает не соблюдать узаконенного поста, но подкреплять себя насколько можно», «ибо пост придуман для обуздания тела, а когда оно слабо, то не нуждается в обуздании, а в помощи, чтобы оздороветь и собрать прежнюю силу».

– Детям и подросткам до 18 лет нельзя соблюдать пост, – подчеркивает гастроэнтеролог Денис Фуголь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ. – Нельзя поститься тем, у кого хронические болезни, особенно диабетикам. Это большой стресс для организма, когда он лишается незаменимых аминокислот. Пост сказывается на всем организме, не только на желудке: страдает и эндокринная система, и иммунная система. Аминокислоты идут на синтез белков, а белки – это антитела. Детям нельзя соблюдать пост, потому что организм недополучает железа, цинка, который содержится в мясе и рыбе – а это означает нарушение процесса роста и ослабление иммунитета.

Иными словами, если вы плохо себя чувствуете, то ешьте то, что необходимо организму. К такому выводу приходят и священники: «Если твое сердце мирное, радостное, то подвиг правильный, а если же ты относишься к Богу, как к счетоводу, который считает за тобой, что ты съел, то ты ошибаешься», – говорят батюшки.

И медики, и священники сходятся во мнении, что пост немыслим без духовного очищения.

– Пост – это ограничение своих страстей, это проверка своей веры. А если без веры соблюдать исключения из рациона – то это диета, а не пост, – резюмирует Денис Фуголь.

Программа минимум

Что делать, если какие-либо заболевания не позволяют строго соблюдать пост, но есть желание присоединиться к постящимся?

– Оставить молочные продукты, оставить яйца, – советует гастроэнтеролог. – Если вы исключаете из рациона мясо, то исключайте все мясные продукты, но оставьте рыбу, молочные продукты – хотя бы два раза в неделю надо их есть.

В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта до 1 мая.

Если вы не чувствуете в себе сил выдержать все 40 дней поста, начинать можно с малого – например, ограничивать себя в еде животного происхождения в течение двух-трех дней перед Пасхой. Делать это в последние дни поста логичнее, чем начать поститься с 15 марта и бросить в первую же неделю. Ведь ограничения в пище – не самоцель. Суть Великого поста – в моральной подготовке себя к светлому православному празднику.

Входим и выходим

Но и к посту тоже стоит себя подготовить – уже с точки зрения здоровья, а не веры. Ограничивать свой рацион следует постепенно: сначала отказаться от жирного мяса, затем от мяса вообще, следующей исключить рыбу. В последнюю очередь из меню уходит «молочка». Если отказ от каких-то продуктов доставляет дискомфорт, то стоит вернуть их в рацион и начинать ограничение более медленно.

– По своей сути идущая сейчас Масленичная неделя – это уже подготовка к посту, так как она исключает мясо и рыбу. Последний день перед постом так и называется – Сыропустная неделя, – обращает внимание Денис Фуголь. – Это как раз подразумевает постепенное вхождение в пост, когда убирается мясо и рыба, но остаются молочные продукты: творог, сыр, молоко. А потом уже исключаются и они.

Чтобы не зацикливаться на постных кашах, можно заранее спланировать свой рацион на ближайшие 40 дней, чтобы он был разнообразным, включал в себя и супы, и овощи, и обильное питье: всевозможные чаи, компоты и витаминные морсы. Альтернативными источниками белка могут быть фасоль, горох, орехи и семечки. Не запрещены соевое или миндальное молоко, а также всевозможные веганские сыры без содержания животных жиров – благо, продуктовые магазины предлагают большой выбор для постного меню. Разнообразить свои обеды можно и грибами, но увлекаться в пост ими не стоит, чтобы не перегрузить поджелудочную железу и печень.

– Выход из поста тоже должен быть постепенным, – говорит Денис Сергеевич. – Нельзя сразу есть мясо. Начать надо с молочных продуктов, яиц, потом постепенно добавить рыбу, и только после этого – мясо. Потому что если сразу дать организму большое количество белка, пойдет большая нагрузка на печень и почки, и от большого количества аммиака начнет страдать мозг. Если организм 40 дней не получал животного белка, обмен веществ немного изменился. Организм будет не готов к обычной пище, понадобится период адаптации.