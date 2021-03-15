Как сделать свое питание в православный пост максимально правильным и не навредить здоровью: советы медика

С 15 марта начало Великого поста. Это время, когда верующие очищают свое тело и мысли. Помимо ограничений в пище, к правилам поста относится и воздержание от увеселительных мероприятий. Однако большинство воспринимает пост именно как отказ от скоромного меню.
Придерживаться строгих правил Великого поста можно не всем. Послабления церковь допускает для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Более того, в отношении беременных женщин вспоминается 8 правило св. Тимофея Александрийского, которое «повелевает не соблюдать узаконенного поста, но подкреплять себя насколько можно», «ибо пост придуман для обуздания тела, а когда оно слабо, то не нуждается в обуздании, а в помощи, чтобы оздороветь и собрать прежнюю силу».
– Детям и подросткам до 18 лет нельзя соблюдать пост, – подчеркивает гастроэнтеролог Денис Фуголь, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ. – Нельзя поститься тем, у кого хронические болезни, особенно диабетикам. Это большой стресс для организма, когда он лишается незаменимых аминокислот. Пост сказывается на всем организме, не только на желудке: страдает и эндокринная система, и иммунная система. Аминокислоты идут на синтез белков, а белки – это антитела. Детям нельзя соблюдать пост, потому что организм недополучает железа, цинка, который содержится в мясе и рыбе – а это означает нарушение процесса роста и ослабление иммунитета.
Иными словами, если вы плохо себя чувствуете, то ешьте то, что необходимо организму. К такому выводу приходят и священники: «Если твое сердце мирное, радостное, то подвиг правильный, а если же ты относишься к Богу, как к счетоводу, который считает за тобой, что ты съел, то ты ошибаешься», – говорят батюшки.
И медики, и священники сходятся во мнении, что пост немыслим без духовного очищения.
– Пост – это ограничение своих страстей, это проверка своей веры. А если без веры соблюдать исключения из рациона – то это диета, а не пост, – резюмирует Денис Фуголь.
Что делать, если какие-либо заболевания не позволяют строго соблюдать пост, но есть желание присоединиться к постящимся?
– Оставить молочные продукты, оставить яйца, – советует гастроэнтеролог. – Если вы исключаете из рациона мясо, то исключайте все мясные продукты, но оставьте рыбу, молочные продукты – хотя бы два раза в неделю надо их есть.
В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта до 1 мая.
Если вы не чувствуете в себе сил выдержать все 40 дней поста, начинать можно с малого – например, ограничивать себя в еде животного происхождения в течение двух-трех дней перед Пасхой. Делать это в последние дни поста логичнее, чем начать поститься с 15 марта и бросить в первую же неделю. Ведь ограничения в пище – не самоцель. Суть Великого поста – в моральной подготовке себя к светлому православному празднику.
Но и к посту тоже стоит себя подготовить – уже с точки зрения здоровья, а не веры. Ограничивать свой рацион следует постепенно: сначала отказаться от жирного мяса, затем от мяса вообще, следующей исключить рыбу. В последнюю очередь из меню уходит «молочка». Если отказ от каких-то продуктов доставляет дискомфорт, то стоит вернуть их в рацион и начинать ограничение более медленно.
– По своей сути идущая сейчас Масленичная неделя – это уже подготовка к посту, так как она исключает мясо и рыбу. Последний день перед постом так и называется – Сыропустная неделя, – обращает внимание Денис Фуголь. – Это как раз подразумевает постепенное вхождение в пост, когда убирается мясо и рыба, но остаются молочные продукты: творог, сыр, молоко. А потом уже исключаются и они.
Чтобы не зацикливаться на постных кашах, можно заранее спланировать свой рацион на ближайшие 40 дней, чтобы он был разнообразным, включал в себя и супы, и овощи, и обильное питье: всевозможные чаи, компоты и витаминные морсы. Альтернативными источниками белка могут быть фасоль, горох, орехи и семечки. Не запрещены соевое или миндальное молоко, а также всевозможные веганские сыры без содержания животных жиров – благо, продуктовые магазины предлагают большой выбор для постного меню. Разнообразить свои обеды можно и грибами, но увлекаться в пост ими не стоит, чтобы не перегрузить поджелудочную железу и печень.
– Выход из поста тоже должен быть постепенным, – говорит Денис Сергеевич. – Нельзя сразу есть мясо. Начать надо с молочных продуктов, яиц, потом постепенно добавить рыбу, и только после этого – мясо. Потому что если сразу дать организму большое количество белка, пойдет большая нагрузка на печень и почки, и от большого количества аммиака начнет страдать мозг. Если организм 40 дней не получал животного белка, обмен веществ немного изменился. Организм будет не готов к обычной пище, понадобится период адаптации.