В Барнауле начал работу центр для особенных детей, их родителей и педагогов-психологов

После капитального ремонта торжественно открылся Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Теперь его возможности существенно расширились. Во многом благодаря новому оборудованию, приобретенному в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей, в Алтайском крае» национального проекта «Образование».

В центре даже зона ожидания оборудована развивающими блоками. Фото Юлии Неволиной

Для ребенка и родителя

В кабинете педагога-психолога Дарьи Кандараковой сегодня по плану творчество – девятилетние Алина и Люся рисуют свои семьи. Потом они огорчатся, что занятие подошло к концу.

– Ну почему так быстро?! – возмущаются девочки и просят еще минутку на новый рисунок. Люся очень хочет получить новый телефон, конечно, лучше всего с четырьмя камерами. Чтобы мечта сбылась, ее нужно визуализировать с помощью карандашей и фломастеров.

– Успехи воспитанниц налицо, – отмечает Дарья Кандаракова. – Во время ремонта здания мы занимались на территории центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где девочки проживают. Сейчас, наконец-то, можем встречаться в новом кабинете. В этих условиях не только приятно находиться, но и удается наиболее эффективно использовать время.

Ремонт центра проведен в рамках десяти инициатив Губернатора Алтайского края для развития образования Алтайского края «Алтайский край – поколения талантов» и «Безопасная школа Алтая», по инициативе Министерства образования и науки региона. В 2020 году на эти цели было выделено свыше 18 млн руб. На эти средства произведены замена электроснабжения, внутреннего силового электрооборудования и электроосвещения, канализации, системы водоснабжения.

Наряду с кабинетом психолога в обновленном центре распахнул двери компьютерный класс, который вместе со стационарными рабочими местами располагает мобильными – при необходимости здесь можно перенести ноутбук в любую точку центра. Кабинет для групповой работы предназначен в первую очередь для общения семей, желающих в будущем принять на воспитание детей, лишенных родительской ласки.

– У нас действует специальная программа «Академия замещающей семьи», ее выпускниками ежегодно становится более 200 человек, – рассказывает заведующий отделом развития замещающего семейного устройства центра Светлана Маурер. – Ежемесячно мы проводим очные тренинги, лекционные занятия, где родителей учат искать подход к таким детям – они действительно особенные, поскольку имеют травматический опыт воспитания.

Важно, что здесь не только готовят к принятию нового человека, но еще и работают с семьями, уже имеющими такой опыт. Главная цель – профилактика эмоционального выгорания, ведь опустошенному человеку сложно позаботиться даже о себе, не говоря о ребенке, требующем повышенного внимания. Планируется, что бесплатной услугой квалифицированных психологов, логопедов, дефектологов и социальных педагогов воспользуются не менее 10 тысяч родителей и граждан, решивших взять в свою семью на воспитание детей-сирот.

Разные категории

Как отметил на открытии центра министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания индивидуальных образовательных маршрутов. Разрабатывают их после прохождения психолого-медико-педагогической комиссии – в прошлом году на базе центра специалисты посмотрели более полутора тысяч ребятишек.

– Сегодня на территории Российской Федерации и Алтайского края нет необучаемых детей, – подчеркивает Максим Костенко. – Часть из них учатся в коррекционных школах, в том числе и интернированных, которые реализуют исключительно адаптированные образовательные программы. Более 60% школьников с инвалидностью учатся инклюзивно – в обычных школах, обычных классах, по обычным программам. Безусловно, в этом случае педагогу сложно выстроить дифференцированный маршрут, тогда на помощь приходят специалисты комиссии.

Теперь, после ремонта здания, в учреждении стали более тонко подходить к отдельным категориям воспитанников. Так, здесь впервые открылись ресурсные центры для работы с детьми с расстройством аутистического спектра и с теми, кто перенес кохлеарную имплантацию.

Что касается последнего направления, то в течение прошлого года специальную программу апробировали на четверых ребятах, она получила хорошие отзывы на всероссийском уровне и теперь будет внедрена в повседневную практику. Она заключается в комплексном сопровождении ребенка дефектологом, логопедом, психологом в течение полугода. Результаты оправдывают ожидания – ребята почти ничем не отличаются от сверстников и способны осваивать стандартную образовательную программу.

Как дома

В Барнауле центр действует 70 лет, конечно же, он требовал капитального ремонта.

– Мы выиграли тендер, провели строительные работы, установили системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сети связи, провели мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, – говорит директора центра ППМС-помощи Людмила Домнич. – Когда сюда зашли рабочие, от здания остался только каркас, внутри одна несущая стена и пол, который оказался на полметра ниже привычного нам уровня. Это были два пустых «футбольных поля», по одному на каждом этаже – ни одного кабинета. Зато теперь здесь уютно и экологически чисто.

Открытие обновленного центра, где в свободном доступе находится современное оборудование («умный пол», бизиборды, сенсорные панели), – праздник как для сотрудников, так и для родителей.

– Можно сказать, что это наш второй дом – ребятишки росли здесь с трех лет, – отмечает Виктория Гальцева. – Конечно, в каждой профессии главное – это люди. И мы настолько благодарны тем, кто здесь работает! Они создают удивительную теплую атмосферу, умеют понять и помочь. Нашим детям в центре всегда было интересно, они получали то, за чем приходили – знания, навыки, умения, но самое важное – видели любовь к себе, заинтересованность, чувствовали себя свободными, сильными, нужными.