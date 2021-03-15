Воспитанник барнаульского футбола Юрий Дюпин впервые вызван в сборную

Воспитанника барнаульского футбола, голкипера казанского “Рубина” Юрия Дюпина впервые в карьере вызвали в сборную России.
Сам Дюпин комментирует своё приглашение в сборную так:
«Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Это была мечта детства. Можно сказать, что мечта ещё одного мальчика в России исполнилась. Я шёл всю жизнь. Цель в сборной? Просто делать своё дело и наслаждаться им», — сказал голкипер «Чемпионату».
«Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Это была мечта детства. Можно сказать, что мечта ещё одного мальчика в России исполнилась. Я шёл всю жизнь. Цель в сборной? Просто делать своё дело и наслаждаться им»,
— сказал голкипер «Чемпионату».
Главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал ещё двоих воспитанников барнаульского футбола: форварда московского “Спартака” Александра Соболева и защитника немецкого “Зандхаузена” Александра Жирова.