Барнаульцы сдали на переработку больше 3,5 тысячи новогодних елок

Деревья переработают в топливо для деревообрабатывающего комбината.

Фото: холдинг «Алтайлес»

Деревья жители Барнаула сдавали в рамках акции «Елки, палки — 2021». На переработку больше трех с половиной тысяч ёлок принял холдинг «Алтайлес». На Павловском деревообрабатывающем комбинате их сначала очистят от остатков новогодних украшений, затем отправят на дробительную линию. Образовавшаяся щепа станет топливом для энергоцентра. Таким образом, 80 кубических метров сырья используют в технологическом процессе по производству плиты МДФ.

«Мы поддерживаем волонтеров, которые стремятся вторично использовать новогодние елки. Это полностью соответствует ценностям нашей компании. Павловский ДОК как раз и перерабатывает такую низкосортную древесину, не востребованную в других производствах. Древесина, поступающая сегодня в качестве сырья, до открытия комбината либо оставалась гнить в лесу, создавая серьезную пожарную опасность, либо в небольшом объеме уходила на дрова. Та же история и с новогодними елками — их могли просто выбросить, но благодаря общественной инициативе деревья обрели вторую жизнь», — сказал генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников.

Всего в рамках акции представители некоммерческой организации «Мусора.Больше.Нет, Барнаул» собрали 4 932 елки, из них 1291 штуку волонтеры передали на подкормку животным, остальное — для дальнейшей переработки на Павловский деревообрабатывающий комбинат, сообщает пресс-служба Администрации Барнаула.