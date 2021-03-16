Барнаульские борцы стали призёрами первенства России

13 — 14 марта 2021 года в городе Видное Московской области прошли чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан».

Фото: «Алтайский спорт»

Спортсмены из Барнаула завоевали две бронзовые медали в юношеских соревнованиях, пишет «Алтайский спорт».

Иван Бояршин из барнаульской спортшколы № 10 (тренеры Константин и Наталья Цыганковы) занял третье место среди юношей 16−17 лет в разделе «кумите», выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Сборная Алтайского края в составе барнаульца Дениса Каширских (СШ № 10, тренеры Константин и Наталья Цыганковы), бийчан Михаила Кутлярова, Мирона Калачикова и Павла Забусова (СШ № 1, тренер Владимир Каташев) стала третьей в командном кумите среди юношей 14−15 лет.