Барнаульские борцы стали призёрами первенства России

13 — 14 марта 2021 года в городе Видное Московской области прошли чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан».
Спортсмены из Барнаула завоевали две бронзовые медали в юношеских соревнованиях, пишет «Алтайский спорт».
Иван Бояршин из барнаульской спортшколы № 10 (тренеры Константин и Наталья Цыганковы) занял третье место среди юношей 16−17 лет в разделе «кумите», выполнив норматив кандидата в мастера спорта.
Сборная Алтайского края в составе барнаульца Дениса Каширских (СШ № 10, тренеры Константин и Наталья Цыганковы), бийчан Михаила Кутлярова, Мирона Калачикова и Павла Забусова (СШ № 1, тренер Владимир Каташев) стала третьей в командном кумите среди юношей 14−15 лет.