В Центральном районе Барнаула прошел рейд по местам несанкционированной торговли

Рейдовая бригада в составе специалистов комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Центрального района, главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и сотрудников полиции выявили два факта незаконной торговли на территории краевой столицы.

Фото Василия Каркавина

С наступлением тепла на обочинах дорог, как подснежники, стали появляться придорожные торговцы. В день рейда нас интересовали продавцы стеклоомывающей жидкости, так называемой незамерзайки. Эти предприимчивые люди нарушают сразу два пункта статьи 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Первую мобильную торговую точку увидели на выезде из Барнаула за Новым мостом, неподалеку от стационарного поста ГИБДД. На капоте стоящего на обочине старенького внедорожника отливали синевой два пятилитровых баллона с незамерзайкой. Остановились, представились. У продавца Игоря ни разрешения на торговлю, никаких документов на товар ожидаемо не оказалось, а в салоне автомобиля ждали своих покупателей еще 118 баллонов со стеклоомывающей жидкостью.

– Продаю по 150 рублей за 5-литровый баллон. Я не знаю, откуда «омывайка». Я просто продавец. Хозяин привозит, я продаю, вот и все, – растерянно отвечает на вопросы сотрудников полиции не ожидавший такого поворота событий в своей торговой деятельности Игорь.

Полицейские объясняют продавцу, что он нарушает пункт 1 статьи 14 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и составляют протокол об административном правонарушении. Полицейские также берут с продавца расписку, что он обязуется сохранить весь товар – 118 емкостей с незамерзайкой – до окончания разбирательства, и изымают один баллон с жидкостью для проведения экспертизы. Если экспертиза найдет в нем содержание этилового спирта, то вступит в действие пункт 2 статьи 14 КоАП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Еще одного придорожного нарушителя увидели на улице Загородной в районе здания № 137. Баллоны рядами стояли не только на капоте, но и на крыше его автомобиля. Только здесь торговля шла по 200 рублей за 5-литровый баллон. У продавца Сергея также никаких документов на право торговли и на товар не оказалось. Но, в отличие от своего коллеги с Правобережного тракта, продавец нисколько не растерялся и спокойно подписал составленный протокол. Создалось впечатление, что процедура эта для него хоть и неприятна, но привычна.

В течение прошлого года в результате рейдов, организованных специалистами комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Центрального района Барнаула совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора в Алтайском крае и полиции, за несанкционированную торговлю на территории района составлено 330 протоколов об административных правонарушениях. Работа по пресечению торговли без разрешения и в неотведенных для этого местах продолжается.

С начала нынешнего года уже составлено 50 протоколов.

Подобные рейды по местам несанкционированной торговли на городских улицах и выездах и въездах в Барнаул будут продолжены.