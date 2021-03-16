В Ленинском районе прошел смотр наличия и состояния спецтехники

Готовность спецтехники – насосов, мотопомп и т. д. проверяется накануне паводка ежегодно. На прошлой неделе смотр прошел на базе ДЭУ Ленинского района МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула, где было выставлено 23 единицы техники, что на две больше, чем в прошлом году.

В режиме подготовки к паводку в Ленинском районе создан резерв транспортной и землеройной техники. Фото Светланы Гладышевой

Технику предоставили администрация Ленинского района, Научногородокская сельская администрация, ООО «Благоустройство № 2», МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула, ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», МУП «ДЕЗ-1» Ленинского района, ООО «Эко-Комплекс», ИП Зверев Р.Н., ООО «Союз-97», ООО «УК Фаворит», ООО «Жилищная инициатива», ООО «ЖУ-11», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская сетевая компания», ООО «Спецреммонтаж». Все оборудование находится в исправном состоянии и закреплено за местами, подверженными подтоплению.

В настоящее время МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула совместно с администрацией района и с привлечением техники сторонних организаций осуществляет работу по вывозу снега с проблемных и низменных участков. За зимний период 2020/2021 года с территории района вывезли 68398 тонн снега. Очистили 120 из 271 ливневых колодцев и водопропускных лотков, что составляет 44% от общего количества.

На пригородной территории района специализированная организация ООО «Стройконсалта» выполнила работы по подготовке трех гидротехнических защитных сооружения к прохождению талых и паводковых вод. На особом контроле в администрации района находится 25 частных домовладений, в которых проживают 75 человек.

На период прохождения паводка в районе созданы четыре аварийные бригады, утвержден график их дежурства. Фото Светланы Гладышевой

Противопаводковые мероприятия будут проходить в микрорайоне Докучаевский и на 23 участках в пяти поселках, расположенных на пригородной территории. Здесь очистят водопропускные трубы, водостоки, проведут нарезку дополнительных водоотводных каналов, устройство водоотводных траншей, расчистку железобетонного лотка и откачку талых вод. Для проведения работ на городской и пригородной территории заключены муниципальные контракты с ООО «Союз-97» и ООО «Спецреммонтаж».

500 тыс. руб выделено из городского бюджета на противопаводковые мероприятия Ленинскому району.

– С 11 марта начался подворовый обход жилых домов поселка Казённая Заимка и микрорайона Докучаевский, находящихся в зоне возможного подтопления талыми и паводковыми водами, – рассказал Дмитрий Перепечин, начальник управления коммунального хозяйства администрации Ленинского района. – В ходе рейда жителям вручают листовки и проводят разъяснительные беседы о правилах поведения в период паводка.

За счет экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур в поселке Казенная Заимка планируется возведение глиняной насыпи, а на территории села Гоньба – водоотводных траншей с перемещением снега. В настоящее время муниципальные контракты на дополнительные мероприятия находятся в стадии подписания с подрядными организациями.

На территории района определены 11 пунктов временного размещения населения для принятия пострадавших. С организациями и службами заключены соглашения по обеспечению пострадавших питьевой водой, продуктами питания, транспортному обслуживанию, дезинфекции помещений.

Продолжение темы паводка читайте в следующих номерах «ВБ».