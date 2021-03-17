Алтайские полицейские спасли маленьких детей из задымленной квартиры

Происшествие случилось в минувшие выходные.

Фото: ГУ МВД России по Алтайского краю

3-летнего мальчика и годовалую девочку спасли старшие сержанты полиции Никита Белаков и Александр Сысоев вместе с сотрудниками МЧС из квартиры, в которой произошло задымление.

Одному из полицейских позвонил житель Горняка, который живет по соседству с семьей. Он сообщил, что за стеной слышны детский плач и шум льющейся воды. При этом двери в квартиру соседей были заперты на замок. Следом мужчина набрал единый номер экстренных служб.

Предположив, что дети находятся дома одни, и им может угрожать опасность, полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу. Одновременно сотрудники дежурной части установили номер телефона матери.

Внутри квартира оказалась сильно задымлена. Малышей обнаружили в дальней комнате — они лежали на диване, у них уже появился кашель. Сотрудники укутали детей в свои куртки, вынесли на свежий воздух и отвезли в больницу.

В ходе разбирательства было установлено, что мать уложила детей спать и ушла. По предварительным данным, в ее отсутствие в квартире произошло возгорание, из-за чего начал плавиться пластиковый потолок и возникло сильное задымление. А хлынувшая из трубы вода, которая лопнула от высокой температуры, хоть и затушила внезапно возникший огонь, но едкий дым успел распространиться по комнатам.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства случившегося, проводится разбирательство.

Сотрудником ПДН составлен протокол в отношении матери несовершеннолетних по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).