Дворы Барнаула благоустроят за 148 млн рублей в 2021 году

65 дворов благоустроит ООО ПСК «Индустрия» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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На эти цели в 2021 году в Барнауле направят 148,6 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Деньги собственников также будут задействованы.

Подрядная организация производственно-строительная компания «Индустрия» приведет в порядок 8 дворовых территорий в Центральном районе, 16 дворов в Октябрьском районе, еще по 9 — в Железнодорожном и Индустриальном районах, а также 23 двора в Ленинском районе.

Планируется благоустроить 30 парковок, 4 контейнерных площадки, 2 системы водоотведения. На 36 дворовых территориях будет выполнена установка детского и спортивного оборудования. В 8 дворах будет смонтировано ограждение, пишет пресс-служба мэрии.

Напомним, в 2017–2020 годах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в краевой столице благоустроено 335 дворов.