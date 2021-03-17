Государственную награду вручили руководителю барнаульской детской музыкальной школы

Людмила Новикова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Указ о награждении директора Барнаульской детской музыкальной школой № 2 (БДМШ № 2) подписал Президент России Владимир Путин, передает пресс-служба мэрии.

Людмила Новикова руководит с 1987 года. Учреждение является одним из ведущих культурно-образовательных центров Алтайского края, в котором обучаются дети по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка, вокал, духовые и ударные инструменты.

По инициативе Людмилы Новиковой в школе были открыты первые в регионе эстрадное и вокально-хоровое отделения, началось преподавание по классу гармони. В 2013 году БДМШ № 2 в числе первых приступила к реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.

В БДМШ № 2 руководителем созданы необходимые условия для успешной работы оркестра русских народных инструментов, ансамблей скрипачей, виолончелистов, ансамбля «Симфоджаз», хоровых коллективов младших и старших классов, хоровой капеллы мальчиков «Кредо», ансамбля народной песни «Веретенце», ансамбля преподавателей «Ретро». Благодаря этому учащиеся и преподаватели музыкальной школы — постоянные участники различных творческих конкурсов. Только за 2018/2019 учебный год они завоевали 278 дипломов лауреатов и грамот дипломантов, в том числе: 71 региональных, 89 Всероссийских и 118 Международных конкурсов.

Выпускники БДМШ № 2 стабильно демонстрируют высокий уровень знаний на итоговых экзаменах по специальным дисциплинам. За последние пять лет 43 выпускника продолжили образование в профильных образовательных учреждениях Алтайского края и страны. Выпускники прошлых лет работают преподавателями в школах искусств, ссузах и вузах края, служат артистами Государственной филармонии Алтайского края, Алтайского государственного театра музыкальной комедии, Великорусского оркестра «Сибирь», Русского камерного оркестра Барнаула и других творческих коллективов.

Коллектив школы отмечен различными наградами, а в 2018 году был занесен на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула». В 2007 году БДМШ № 2 стала победителем Всероссийского конкурса «Детские школы искусств — достояние российского государства» и вошла в список «100 лучших школ России».