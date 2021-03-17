В Барнауле пройдут спортивные соревнования, посвящённые годовщине воссоединения Крыма с Россией

Мероприятия пройдут 20 марта 2021 года в 12:00 в парке «Юбилейный».

Фото: pixabay.com

В субботу в Барнауле в рамках всероссийского фестиваля «Крымская весна» состоятся соревнования по лыжному спорту и спортивному ориентированию, посвященные годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В соревнованиях примут участие более 600 человек. Это молодые люди в возрасте от 16 лет, обучающиеся в спортивных школах № 6 и 9, в Алтайском училище олимпийского резерва, Алтайском транспортном техникуме, Алтайской академии гостеприимства, Алтайском промышленно-экономическом колледже, в Барнаульском государственном педагогическом колледже.

В этот же день в 9:00 в спортивном зале спортшколы № 2 (ул.Аванесова, 132) состоится традиционный турнир по волейболу «Весенний кубок» среди девушек до 17 лет.

В 10:00 в спортивном зале Алтайского училища олимпийского резерва (ул.Тимуровская, 15) состоится региональный турнир по дзюдо среди юношей памяти В. А. Новикова.

Оба турнира посвятят воссоединению Крыма с Россией, передаёт пресс-служба Администрации Барнаула.