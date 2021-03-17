В Барнауле пресекли торговлю опасными товарами

Два административных протокола составили накануне в ходе рейда по несанкционированной торговле в Центральном районе города.

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Проверили продавцов сотрудники администрации Центрального района Барнаула. Они вычислили двоих нарушителей, которые торговали без разрешительных документов промышленными товарами на Правобережном тракте. В отношении их составлены два протокола об административной ответственности по статье 68-2 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС.

В соответствии с указанной статьей размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их размещения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, пишет пресс-служба мэрии.