Больше 40 км дорог отремонтировали в Барнауле в 2020 году

Об этом сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк в рамках отчета об итогах за 2020 год.
Известно, что столица Алтайского края уже 4 года принимает участие в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По словам главы города, в 2020 году на строительство и ремонт дорог было направлено направлено более 1 млрд 200 млн рублей. За этот период в городе отремонтировали 44 объекта протяженностью 43 км.
«Это позволило увеличить число дорог, приведенных в нормативное состояние до 71,4%. В 2021 году планируется выполнить ремонт на 22 объектах протяженностью 29 километров», — утверждает Вячеслав Франк.
Также в городе работают над обеспечением безопасности дорожного движения.
«С начала реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» число мест концентрации ДТП снизилось с 42 до 35, уменьшилось число погибших «, — говорит глава Барнаула.