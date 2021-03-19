Больше 40 км дорог отремонтировали в Барнауле в 2020 году

Об этом сообщил глава Барнаула Вячеслав Франк в рамках отчета об итогах за 2020 год.

Известно, что столица Алтайского края уже 4 года принимает участие в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам главы города, в 2020 году на строительство и ремонт дорог было направлено направлено более 1 млрд 200 млн рублей. За этот период в городе отремонтировали 44 объекта протяженностью 43 км.

«Это позволило увеличить число дорог, приведенных в нормативное состояние до 71,4%. В 2021 году планируется выполнить ремонт на 22 объектах протяженностью 29 километров», — утверждает Вячеслав Франк.

Также в городе работают над обеспечением безопасности дорожного движения.