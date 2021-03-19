Рассказываем о погоде в выходные дни в Барнауле

Теплые с небольшими осадками нерабочие дни обещают синоптики жителям столицы Алтайского края.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

20 марта 2021 года в Барнауле:

Ночью преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура -11…-13 градусов.

Днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура +3…+5 градусов.

21 марта 2021 года в Барнауле:

Ночью преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. Температура +3…+5 градусов.

Отметим, что синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещают ночью и утром 20 марта накопление загрязняющих веществ в воздухе города. Однако уровень загрязнения ожидается низкий.