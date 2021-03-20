Любить и развивать – два главных секрета воспитания особенного ребенка

В ближайшее воскресенье отмечается Всемирный день человека с синдромом Дауна. Эта генетическая болезнь одни семьи рушит, а другие – сплачивает и объединяет. Благодаря слаженным усилиям близких и наперекор медицинскому диагнозу Варя Чаплыгина научилась невозможному. Девочка хорошо учится в школе, красиво рисует, помогает по дому, прекрасно плавает и имеет много друзей. Рассказываем об истории успеха.

Варя успешно учится в школе, дружит со сверстниками, помогает родителям. Фото Алёны Бацуновой

В дружной семье Марины и Алексея Чаплыгиных подрастали дети. В тот год старшая дочь Александра уже училась в вузе, двойняшки Алексей и Павел ходили в десятый класс.

– Пополнение семьи не планировалось, но когда стало известно, что мы вновь ждем ребенка, муж очень обрадовался. Мы вдруг осознали, как хотим этого малыша, – вспоминает Марина.

Смущал только возраст – мамочке на тот момент было чуть больше сорока лет. Для выявления возможных проблем со здоровьем малыша генетик предложил выполнить сложную манипуляцию с прокалыванием брюшной стенки и забором крови из пуповины. Исследование сопряжено с рисками, но помогло бы на внутриутробном этапе выявить генетическую аномалию развития ребенка. Марина отказалась и ни о чем не жалеет:

– Уже когда родила Варьку, подумала, как хорошо, что отговорили меня этот анализ сделать. И соответственно, принимать сложный выбор: быть или не быть. Не представляю нашу жизнь без Вари.

Александр Никонов, главный внештатный генетик регионального Минздрава, кандидат медицинских наук:

– Синдром Дауна – это генетическая аномалия. Лишняя хромосома в двадцать первой паре делает малыша особенным. В среднем на 600 новорожденных приходится один с синдромом Дауна. Это распространенная генетическая патология. При ней нарушается строение внутренних органов и головного мозга.

Пружинка развития

– У обычных детей есть такая невидимая пружинка, которая заставляет их идти, ползти, исследовать и развиваться. Занимайся ими или нет, они все равно сядут, поползут, пойдут. А у малышей с синдромом Дауна нет программы саморазвития. Если хочешь чтобы такой ребенок получал новые навыки и знания – развивай. И мы семьей взялись за Варю, – рассказывает Марина Чаплыгина.

Близкие старались и по дому прибрать, и на кухне помочь, и с особенной малышкой поиграть в развивалки.

– Читала литературу о том, что ребенок в норме должен к месяцу голову держать, и этим занималась. Смотрю, а мы, в общем-то, не сильно отстаем. Второй месяц пошел – за новые задачи беремся. И так день за днем. Каждую свободную минуту я ей то массаж, то гимнастику проводила. Трепала, таскала. Я к ней и так и сяк. Когда дочь, наконец, заулыбалась, то это было такое счастье, о котором ни одна мама обычного ребенка даже подозревать не может, – делится секретами успеха Марина Ивановна.

Идти на опережение

В раннем детстве важно научить ребенка играть в кубики, мячики, куклы. Опытная мама рассказывает:

– Все, что с Варей происходило, мы проигрывали с куклой. Строили горку, водили к врачу, кормили, поили. Когда детки взаимодействуют с игрушками, они развиваются. Ребенок в маленьком возрасте, года в два, должен свою жизнь проживать на кукле. С помощью игры можно научить детей решать любые социальные проблемы: кукла обиделась, кукла делиться не хочет, у нее что-то отбирают.

Время летит очень быстро, поэтому в развитии ребенка нужно действовать на опережение.

– Если ты задумался о школе, когда ребенок уже пошел в нее, то очень сильно опоздал. Чтобы научить малыша писать, не нужно требовать – пиши. Это кропотливая работа с детства. Сначала показываем как пуговички застегивать, чтобы пальчики тренировались, потом шнурочки завязывать. Позже – клеточки обводить в тетрадке. Когда ребенок уверенно держит ручку, можно элементы букв начинать писать, а до этого, видите, сколько работы, – рассказывает Марина Ивановна.

Исполнение мечты

Фото Алёны Бацуновой

Будущее ребенка закладывается в раннем детстве.

– Первые полгода я без конца ревела. Понимала, что уже в возрасте, что родила глубокого инвалида для своей старшей дочери. Задумывалась, как нелегко ей придется, если меня вдруг не станет, – делится наболевшим Марина Чаплыгина. – Когда поделилась своими переживаниями с дочерью, она посоветовала не думать о будущем, а решать проблемы сегодняшние.

Взглянув на ситуацию, Марина сделала вывод: значит, моей старшей дочери должен достаться не инвалид, а помощница по хозяйству.

– Поставила перед собой задачу научить Варю мыть пол, посуду, наводить порядок, стирать. То есть, как минимум она должна уметь себя обслуживать. И начала воспитывать самостоятельность у дочери. У нас очень хорошие успехи. Все мои мечты Варя перекрыла в сотню раз.

Сегодня девочка в свои 12 лет учится в 5-м классе школы по обычной программе, без троек. Умеет выполнять простые дела по дому, обслуживать себя. У нее есть подруги – одноклассницы.

А Марина Чаплыгина возглавила общественную организацию «Солнечный круг», объединившую сотни семей, как и она воспитывающих ребятишек с синдромом Дауна.

– Мы делимся советами, опытом, проводим праздники и мастер-классы для наших ребятишек. Подружились со спортивным клубом «Темп», который набрал группу детей с нашим диагнозом, занимаются бесплатно. 21 марта мы здесь же проведем спортивный праздник.