Никита Денисов – трехкратный победитель первенства России по лыжным гонкам

На первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров (19-20 лет), которое проходило в Кирово-Чепецке, барнаулец Никита Денисов завоевал три золотые медали.

Никита Денисов – трехкратный победитель первенства России. Фото с сайта altaisport.ru

Сын известного барнаульского лыжника, участника Олимпийских игр и призера чемпионата мира Виталия Денисова, стал победителем в масс-старте на 30 км, спринте, а также в эстафете в составе команды СФО-1.

Теперь Никите Денисову предстоит принять участие во взрослом чемпионате России, где он побежит лишь в одной гонке – на 15 км с раздельным стартом.