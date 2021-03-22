Первую серую цаплю заметили в Барнауле

Её запечатлел 21 марта 2021 года натуралист Владимир Маер.

Фото: Владимир Маер

Фотограф поделился информацией о первой серой цапле, которую снял на территории Барнаула, в паблике «Алтайское отделение Союза охраны птиц России» во «ВКонтакте».

«Вчера до Барнаула добрались серые цапли. Будут сидеть и ждать, когда из оттаявшей земли полезут лягухи. А коротать ожидание станут заморной рыбёшкой, которая скоро начнёт всплывать по закраинам пойменных озёр. Ждать придётся долго — до апреля дневная температура будет лениво колебаться вокруг нуля», — написал Владимир в посте со снимком.

Он также отметил, что прилёт многих видов в 2021 году запаздывает, но уже ближе к первому десятку.