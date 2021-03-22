В Алтайском крае задержали браконьеров за убийство 20 диких животных

Повышенный общественный резонанс вызвал незаконный отстрел трех сибирских косуль четырьмя мужчинами.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Браконьеров задержали за данное деяние в 7 километрах от села Солонешное Алтайского края сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержкой ОМОН Росгвардии. Они убили двух самцов и одну самку косуль.

Раскрытие преступления находилось на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна. К операции по задержанию были привлечены оперативники из Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского, Быстроистокского районов.

Предварительно установлено, что задержанные мужчины 1987,1988,1962,1959 годов рождения с июня 2020 года по март 2021 года незаконно охотились на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского, Быстроистокского районов. Они убили больше 20 диких животных.

Лицензий на отстрел диких животных у охотников не было, а сумма ущерба от их действий составляет, по предварительной информации, миллион рублей.

В ходе проведения осмотра на месте совершения преступления обнаружены и изъяты: три туши косули со следами отстрела, окурки сигарет, следы обуви, транспортных средств, вещество бурого цвета, автомобиль «Нива», два ружья, патроны, четыре ножа, рации, фонари, верхняя одежда.

У одного из подозреваемых в ходе обыска жилища в холодильнике обнаружено мясо дикого животного. В настоящий момент проводится его экспертиза. Один из задержанных ранее судимый, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.