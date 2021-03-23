Барнаульские боксёры завоевали медали на первенстве Сибири среди юношей 15−16 лет

Они представляли Алтайский край и завоевали серебро и бронзу.

Фото: «Алтайский спорт»

С 15 по 20 марта 2021 года Минусинске Красноярского края прошло первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15−16 лет (2005−2006 год рождения).

В соревнованиях приняли участие 164 спортсмена, которые боролись за победу в 13 весовых категориях, сообщает «Алтайский спорт».

По итогам прошедших поединков представители Алтайского края завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали:

1-е место — Фадеев Артём (57 кг) Рубцовск

2-е место — Чегодаев Роман (80+ кг) Барнаул

3-е место — Петин Григорий (46 кг) Барнаул

3-е место — Гусев Иван (70 кг) Рубцовск