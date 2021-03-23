Эксперты назвали 7 продуктов, которые помогают при депрессии

Известно, что еда по-разному влияет на наше настроение. Поэтому диетологи стараются при составлении меню включать определенные продукты, снижающие риск депрессии.

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Учёные рекомендуют во избежании депрессивного состояния чаще употреблять следующие продукты:

— Бананы содержат питательные вещества, калий и триптофану. Эти фрукты улучшают настроение и предотвращают депрессию. В частности, аминокислота триптофан способствует образованию серотонина, «гормона счастья». Как альтернатива: ананасы и сливы также содержат много триптофана.

— Авокадо: смесь ненасыщенных жирных кислот, триптофана, витамина B6 и фолиевой кислоты особенно сильно стимулирует образование серотонина.

Картофель и фенхель также стимулируют образование серотонина.

— Шпинат, как и другие зеленые листовые овощи, содержит расслабляющий и снимающий беспокойство магний. Бобовые, орехи и цельнозерновые также являются ценными источниками магния.

— Сухофрукты: помимо триптофана финики и инжир также содержат много магния. Это делает вас устойчивым к стрессам и поднимает настроение.

— Яйца содержат аминокислоты и витамин D, которые вносят свой вклад в антидепрессивную диету. Другие продукты, содержащие витамин D, — твердый сыр, жирная рыба, печень и грибы.

— Лосось: омега-3 жирные кислоты и витамины B6 и B12 заставляют рыбу действовать как естественный антидепрессант. Льняное масло и грецкие орехи также являются хорошими источниками жирных кислот омега-3.

— Перец чили вызывает болезненный раздражитель, благодаря которому выделяется больше эндорфинов. Гормоны счастья, вызываемые чили, перцем чили и перцем, расслабляют и улучшают ваше настроение.

По материалам сетевого издания «МедикФорум».